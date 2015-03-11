Yücel, Demirtaş esnafını dinledi

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demirtaş Mahallesi’nde esnafla kahvaltıda buluştu. Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Veliddin Yenialp’in ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltıda, bölge esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Yücel, esnafın dışarı teşhir amaçlı malzeme çıkarmasının bölgelerin sosyoekonomik durumuna göre yeniden düzenleneceğini belirterek, hem vatandaşın hem de esnafın mağdur olmayacağı şekilde yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi. Başkan Yücel, “Merkezdeki uygulamaların tümünü diğer bölgelerde uygulamak bazı sıkıntılara yol açabilir. Örneğin Demirtaş’ın bölgesel durumuna göre bir çalışma yapacağız” dedi. Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Veliddin Yenialp ise, esnafla belediyenin tam bir uyum içerisinde çalıştığını vurgulayarak, “Adem Başkan seçildiği günden beri hep yanımızda oldu. Yıllardır biriken sorularımızın çözümü için büyük gayret sarf etti. Sorunlarımızın çözümü ve davetimize göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Yücel, yapılan konuşmaların ardından bölge esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyip not aldı.

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