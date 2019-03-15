Yücel: ‘Cuma Pazarı projemiz büyük ilgi görüyor’

-Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Adem Murat Yücel, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne kısa bir süre kala çalışmalarına hız kemeden devam ediyor. Bugün Cuma Pazarı'nı ziyaret eden Başkan Yücel ve Cumhur İttifakı’nın Alanya ekibi, pazarcı ve vatandaşın şikayet ve önerilerini dinledi. Başkan Yücel’e ziyaretlerinde Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Cuma Pazarı'nda coşkuyla karşılanan Başkan Yücel, pazarcılarla yakından ilgilendi.

‘ALANYA’YI MARKA ŞEHİR YAPACAĞIZ’

Esnafla bol bol sohbet etme imkanı yakalayan Başkan Yücel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Alanya ekonomisinin nabzının attığı Cuma Pazarı’nda esnafımızı ziyaret ettik, hatırlarını sorduk. Büyük arzularla Cuma Pazarı’nın yenilenmesi konusunda attığımız adımların, esnafımızın sevinçle dile getirmesi sonucu bir kez daha ne kadar yerinde olduğunu anladık. Yılların sorunlarına getirdiğimiz çözümlerin, yıllarca hatırlanacak hizmetlere dönüşmesinden duyduğumuz memnuniyet bizleri daha çok çalışma, Alanya’ya mutlu yarınlar kazandırma konusunda daha da şevklendirdi. Alanya’yı marka şehir yapacağız. Ziyaret esnasında bize eşlik eden Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit’e ve güler yüzünü eksik etmeyen, ilgisini esirgemeyen esnafımıza sonsuz şükranlarımı sunar, bol kazançlar dilerim” diye konuştu.