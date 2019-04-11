Yücel çiftinden romantik kareler

Haber: Alper KUTAY

MHP Kadın Kolları Başkanı Sevim Bulut, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın eşi Besna Türkdoğan, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Emine Çalış, Melike Nazifoğlu, Paulina Müftüoğlu ve Meliha Aras Erdoğan da katıldı. Yaklaşık 3 ay boyunca sahada kendisine destek veren kadınlarla yemekte bir araya gelerek teşekkür eden ve kadın kolları üyeleriyle sohbet eden Başkan Yücel, "Seçim sürecindeki çalışmalarıyla gücümüze güç katan Cumhur İttifakı Kadın Kolları üyelerimiz ve saha çalışmalarında gönüllü destek veren değerli kadınlarımızla bir araya geldik. Kendilerine bu süreçte gösterdikleri özveri ve büyük destek için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Başkan Yücel'in eşi Yıldız Yücel'e sarılarak teşekkür ettiği ve dans ettiği kareler ise kadınlar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 15:30