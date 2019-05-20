Yücel çifti orucunu şehit ailesiyle açtı

1993 yılında Bingöl'de şehit olan, Başkan Yücel’in Kestel Mahallesi’nden çocukluk arkadaşı da olan şehit Murat Güney'in aile ocağını eşi ve çocuklarıyla ziyaret eden Başkan Yücel, iftarı da burada açtı. Şehit ailesiyle sohbet eden Başkan Yücel, “Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim” dedi.

