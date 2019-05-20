1993 yılında Bingöl'de şehit olan, Başkan Yücel’in Kestel Mahallesi’nden çocukluk arkadaşı da olan şehit Murat Güney'in aile ocağını eşi ve çocuklarıyla ziyaret eden Başkan Yücel, iftarı da burada açtı. Şehit ailesiyle sohbet eden Başkan Yücel, “Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim” dedi.
Yücel çifti orucunu şehit ailesiyle açtı
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve eşi Yıldız Yücel, mübarek Ramazan Ayı’nda iftarlarını şehit ailesiyle birlikte açma geleneğini bu yıl da sürdürdüler
1993 yılında Bingöl'de şehit olan, Başkan Yücel’in Kestel Mahallesi’nden çocukluk arkadaşı da olan şehit Murat Güney'in aile ocağını eşi ve çocuklarıyla ziyaret eden Başkan Yücel, iftarı da burada açtı. Şehit ailesiyle sohbet eden Başkan Yücel, “Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim” dedi.
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