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Yücel: 'Basın vatandaşla aramızda köprü'

Başkan Yücel, basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Yücel: 'Basın vatandaşla aramızda köprü'

Başkan Yücel, basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10 Ocak 2018 Çarşamba 00:02
Yücel: 'Basın vatandaşla aramızda köprü'
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ENFORMASYONUN insan hayatının her anında, her dakikasında vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Basın, bilindiği üzere düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Şehrimizde de etkili bir şekilde yürütülen gazetecilik mesleği, gündeme taşınan konularla ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan gelişmesine katkı sağlamaktadır. Gazeteciler, vatandaşlar ile belediyemiz arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Yerel basınımızın değerli çalışanları ise her zaman düşünce, tenkit ve önerileriyle bizim hizmetlerimize yön vermektedir. İlkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen her koşulda kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveriyle çalışan yerel ve ulusal basınımızın güzide temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, çalışma hayatlarında başarılar dilerim" dedi.
 

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