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Yücel askerleri uğurladı

Yücel, askere gidecek gençlerin Kızılalan’da düzenlediği etkinliğe katıldı

GÜNCEL 20.10.2019, 18:26
Yücel askerleri uğurladı
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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, askere gidecek gençlerin Kızılalan’da düzenlediği etkinliğe katıldı. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun da katıldığı etkinlikte gençler katılımcılara teşekkür etti.

#Yücel #Alanya Belediye Başkanı #adem murat yücel
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