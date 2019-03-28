Yücel: ‘Alanya halkı bizi bağrına bastı’

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Cumhur İttifakı’nın belediye meclis üyesi adaylarıyla Alanya'nın Yaylalı, Karakocalı ve Basırlı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Kendisine gösterilen ilgiden dolayı memnun olduğunu ifade eden Başkan Yücel, "Bu memlekete ne kadar hizmet versek azdır" dedi. Başkan Yücel salona alkışlar eşliğinde girdi. Programda ilk konuşmayı MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan yaptı. Türkdoğan, Alanya merkez ve kırsaldan Başkan Yücel’e güçlü bir destek beklediklerini söyledi.

‘ALANYA’YA HİZMETLERİMİZ ORTADA’

Kendisini karşılayan kalabalığa hitap eden Başkan Yücel, "Soğuk havaya rağmen bizleri sabırla bekleyen, heyecanla karşılayan ve sevgiyle uğurlayan vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunarım" dedi. Programların ardından eşi Yıldız Yücel’le birlikte MHP Seçim Ofisi’ne geçen Başkan Yücel, burada kendisini bekleyen vatandaşlarla buluştu. 31 Mart akşamı Alanya’dan güçlü bir destek beklediklerini söyleyen Başkan Yücel, “Geride kalan 5 yılda Alanya merkez ve kırsala verdiğimiz hizmetler ortada. Alanyalıların bu hizmetlerin karşılığını vereceğine yürekten inanıyorum” dedi. Daha sonra pazarcı esnafını seçim ofisinde ağırlayan Başkan Yücel’e esnaf pankart ve dövizlerle tezahürat yaptı. Alanya’daki pazaryerlerinin iyileştirilmesi noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını, Salı Pazarı’nın ardından Cuma Pazarı için de önemli bir proje için düğmeye bastıklarını dile getiren Başkan Yücel’e teşekkür eden pazarcı esnafı, "Boş vaatlere karnımız tok. Dünü gördük, bugün geldiğimiz yeri de iyi biliyoruz. Yarınlarımız için seninleyiz” dediler. Başkan Yücel, “Pazarcı esnafının bu desteğinden onur duydum, gurur duydum. Sağ olun, var olun. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” mesajı verdi.

PERSONELİNE KAHVALTILI TEŞEKKÜR

Dün sabah ise belediye personeliyle kahvaltı yaparak bugüne dek verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başkan Yücel, 31 Mart seçimlerinden sonra da aynı şevk ve azimle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Kendisine tam destek sözü veren Milliyetçi Sanayici İş Adamları Derneği’ni ziyaret eden Başkan Yücel, Dernek Başkanı Mehmet Ali Hamitoğlu ve yönetimine misafirperverliği ve destekleri için teşekkür etti.