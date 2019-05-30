Yücel: ‘9 günlük tatilde tam kadro görevdeyiz’

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi haftalık olağan encümen Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Adem Murat Yücel, “Tüm İslam aleminin, Alanya halkının ve Alanya’da bulunan misafirlerimizin de Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum” dedi. Bayram süresince yaşanabilecek aksaklıklar, şehrin bayram süresince huzurunun ve refahının sağlanabilmesi adına Alanya Belediyesi’nin nöbetçi birimlerinin 1.000’in üzerinde personelle hizmet vermeye devam edeceğini belirten Başkan Yücel, “Bölgenin en temiz, en güvenli, en huzurlu kentinde tatil yapmalarını, vakitlerini geçirebilmelerini sağlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Protokol bayramlaşmasını da bu yıl Alanya Kültür Merkezi’ne aldıklarını ifade eden Başkan Yücel, bayramın birinci günü 10.30-11.00 saatleri arasında bayramlaşma programının gerçekleşeceğini belirterek tüm vatandaşları davet etti.

‘BAYRAM ÖNCESİ KİMSE MAĞDUR OLMASIN’

Son ödeme günü 31 Mayıs 2019 olan emlak, reklam-ilan, çöp ve yapılandırma borçlarının ödenebilmesi için mağduriyet oluşmaması adına geç saatlere kadar belediye birimlerinin çalışacağını ifade eden Başkan Yücel, “Vatandaşın belirlenen tarihlerde borçlarını ödeyebilmeleri için belediye hizmet vermeye devam ediyor. Dileyen vatandaşlarımız belediyeye gelerek, dileyenler de bankalar ve internet üzerinden ödemelerini yapabilir. Mağdur olmamaları adına vatandaşı borçlarını ödemeye davet ediyorum. 31 Mayıs 2019 tarihinden itibaren ödenmeyen borçlar için ceza uygulanır, yapılandırma yapmış olanların ise bu haklarında mahrumiyet durumu oluşabilir. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalmamaları adına vatandaşlarımız ödemelerini zamanında yapsınlar” dedi.