Yücel: '5 yılda 300 km yeni yol açtık’

ÇALIŞMALAR kapsamında Sugözü Mahallesinde, Gümrükçüler Sokak ile Tepe Caddesi arasındaki yol kuzey imar planı doğrultusunda açılarak düzenlemesi yapıldı. Alanya Belediyesi Fen İşleri ekiplerince sürdürülen çalışmalarla yol güzergâhındaki elektrik hatları yol kenarlarına alınarak yol kullanıma hazır hale getirildi.

“KUZEY ALANYA’YA ÇOK ÖNEMLİ YOLLAR KAZANDIRDIK”

5 yılda 300 kilometre yeni yolu hizmete sunduklarını ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yol çalışmalarında kalıcı yatırımları hedeflediklerini söyledi. Başkanı Yücel, “Kuzey Alanya’da, Büyükhasbahçe’de Sugözü ve Tepe Mahallesinde yıllardır açılamayan imar yollarını açtık. Gelişimini hızla sürdüren Cikcilli ve Oba Mahallelerimize birçok yeni yollar kazandırdık. Yeni açılan ve genişletilen yolları, altyapı çalışmalarıyla birlikte hizmete açtık. 5 yılda 300 kilometre yeni yolu hizmete sunarken ilçe genelinde mevcut yollarda da düzenleme ve çörezleme çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın rahatı ve mutluluğu için tüm mahallelerimizde devam eden çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz.” dedi.