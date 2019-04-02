YSK Başkanı’ndan ‘itiraz’ açıklaması

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı. Geçici sonuçların siyasi partilerle paylaşıldığını ifade eden Güven, "İtiraz süreci devam ediyor" dedi.

Güven'in açıklamalarından satır başları şöyle:

— Geçici sonuçlar siyasi partilerle paylaşıldı. Dünden itibaren de itiraz süreci başladı devam ediyor. İlçe il seçim kurullarımız itirazlar üzerine olursa itiraz kararlarını verecekler.

— Bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kuruluna itiraz süresi var ilçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var.

— İl seçim kurullarında 1 günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içinde itirazlara karar verecekler sonra 3 gün içinde isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek tabii.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 10:20