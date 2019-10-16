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YPG/PKK'nın insansız hava aracı düşürüldü

Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'ya ait el yapımı insansız hava aracı düşürülürken, örgüte ait seyyar Grad füze rampası ele geçirildi

GÜNCEL 16.10.2019, 18:13
YPG/PKK'nın insansız hava aracı düşürüldü
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BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında Suriye-Türkiye  sınırındaki Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı insansız  hava aracı düşürüldü. 
 
Çatışmaların devam ettiği ilçede, örgüte ait Grad füze rampası ele  geçirildi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu  yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla süren Barış Pınarı  Harekatı'nda, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye  topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan  YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.
 
Harekat kapsamında Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'ya ait el yapımı  insansız hava aracı düşürüldü.
 
Devam eden operasyonlarda örgüte ait bir seyyar Grad füze rampası ile  anti tank füzeleri ele geçirildi.
 

#YPG/PKK #insansız hava aracı
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