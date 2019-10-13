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YPG/PKK füzeyle sivilleri vurdu: 3 ölü

Terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sivillere ait araca düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi

GÜNCEL 13.10.2019, 14:05 13.10.2019, 14:25
YPG/PKK füzeyle sivilleri vurdu: 3 ölü
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Suriye'de Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinde yuvalanan  YPG/PKK'lı teröristler, buradan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus  ilçesinin güneyine saldırdı.
 
Gandura-Münbiç otoyolunda seyreden sivillere ait araca TOW antitank  füzesiyle saldıran teröristler, araçtaki aileden ikisi kadın 3 kişinin ölümüne,  biri bebek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Saldırı sonucu gerçekleşen patlamayı gören Suriye Milli Ordusu  askerleri hızla olay yerine gelerek araçtakileri çıkarmaya çalıştı.
 
Araçtan çıkarılanlar arasında 2 yaşında bir çocuğun bulunduğu görüldü.
 
YPG/PKK, ABD desteğiyle ele geçirdiği Suriye'nin kuzeyindeki  bölgelerde sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

#YPG/PKK
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