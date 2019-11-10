YPG'li teröristlerin Kamışlı'daki konvoyu görüntülendi
Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü YPG'lilere ait konvoy, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi
GÜNCEL 10.11.2019, 12:15
NUSAYBİN ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, konvoy hareketliliği yaşandı. Nusaybin'den görüntülenen, terör örgütü YPG konvoyunda, ağır silahlı kamyonetler de yer aldı. Konvoyun geçişi sırasında, zaman zaman silah sesleri duyuldu. Kamışlı’nın batısına giden konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.
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