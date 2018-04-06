YouTube'da 5 milyar izlenmeyle rekor kırdı!

OCAK 2017 çıkışlı hit şarkı “Despacito”, YouTube'da 5 milyar gösterimi geçen ilk video olmayı başardı.

Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin seslendirdiği şarkı, ülkemizde de çok sayıda müziksever tarafından beğeniyle dinleniyor.

Despacito aynı zamanda, “En çok izlenen klip”, “En çok izlenen video” ve “En çok izlenen düet” gibi rekorları da elinde bulunduruyor.

Wiz Khalifa'nın “See You Again” adlı müzik klibi Gangam Style'ı tahtından ederek tüm zamanların en çok izlenen YouTube videosu olmuştu.

6 Nisan 2015 yılında yayınlanan video 3 milyardan fazla kişi tarafından izlense de Despacito onu tahtından etti.