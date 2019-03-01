Yörüklerle başkan adayları buluştu

BULUŞMAYA Kaş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır ile Cumhur ittifakının adayı Mutlu Ulutaş, Millet ittifakının adayı Hayri Süt ve Demokrat Parti’nin adayı Erol Demirhan katıldı. Kaş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır ve üyeleri, ilçe merkezinde Cumhur ittifakının adayı Mutlu Ulutaş, ardından Kalkan Mahallesi’nde Millet ittifakının adayı Hayri Süt ve Demokrat Parti’nin adayı Erol Demirhan ile bir araya geldi.

Başkan Kayır, dernek üyeleriyle buluşmasından dolayı başkan adaylarına teşekkür etti.

Kaş Yörük Türkmen Derneğinin görüş ve taleplerini adaylara ileterek fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Kayır, “Talepler arasında çok amaçlı kültür merkezi, Yörük Müzesi, kültürel etkinlikler için sahne tırı, yöresel ürünler tanzim satış noktası tahsisi ile belediye güreş takımı ve müzik grubu kurulması, belediye bünyesinde kültür komisyonu oluşturulması, Yörük temalarının Likya Kültür Festivaline dahil edilmesi gibi konular yer alıyor. Her şey Kaş için. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak, bölgemize en iyi hizmeti sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Adaylar da Kaş Yörük Türkmen Derneği başkanı ve üyelerinin yaptığı ziyarete teşekkür ederek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.