YÖREX’e Muz Dünyası damgası

ANTALYA Ticaret Borsası’nın (ATB) 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla bu yıl 9’uncusunu düzenlediği ve 24 Ekim'de Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 72 ilden çok sayıda üst düzey yönetici, oda ve borsa başkanının katılımıyla kapılarını açtığı YÖREX’e Muz Dünyası 3’üncü kez katıldı. 207 bin 483 kişinin gezdiği fuarda Türkiye'nin 72 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 485 firma yüzlerce yöresel ürün sergilendi. Fuarda kendi imalatı olan ürünleri sergilediklerini söyleyen firma sahibi Yenialp, “Sergilediğimiz muz aromalı lokum, kolonya, sabun ve şampuan gibi hediyelik eşyalar ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Muz Dünyası olarak küçük bir ofiste başladığımız bu serüvene, 2 adet satış mağazası ve toptan satış ağımızla devam ediyoruz. Yöresel ürünlerimizi Türkiye ve yurtdışına gönderiyoruz. www.muzdunyasi.com adresi ve sosyal medya hesaplarından müşterilerimiz bize ulaşabilir ve sipariş verebilir. Gelişen teknoloji ve altyapımızla sürekli kendimizi yenileyerek müşterilerimize kaliteli ve güvenle tüketebilecekleri ürünler sunuyoruz” dedi. Muz Dünyası sahibi Mehmet Yenialp, fuarda standını ziyaret ederek kendisini yalnız bırakmayan Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Kepez Belediye Başkanı Başkan Hakan Tütüncü, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere’ye teşekkür etti.

