Yörex Yöresel Ürünler Fuarı'na Alanya damgası

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, YÖREX’de Alanya’yı en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, “Bütün üyelerimizi fuara bekliyoruz. Alanya’mızın yöresel ürünlerini burada sergileyip, Alanya’mız açısından farkındalık oluşturuyoruz” dedi.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen YÖREX Fuarı'nda, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) öncülüğünde Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve birçok sivil toplum örgütünün destekleriyle açılan stantta, Alanya’nın yöresel ürünleri sergileniyor.

Birçok firmanın yanı sıra ülkemizin çeşitli belediyeleri ve ticaret ve sanayi odalarının katıldığı fuarın ilk gününde Alanya Standı katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Alanya’nın yöresel ürünleri olan ve geçtiğimiz günlerde ALTSO tarafından coğrafi işareti alınan yenidünya ve avokado gibi sebze ve meyvelerin yanı sıra, muz kolonyası, muz sabunu gibi muz ürünleri, ipek dokuma, keçi boynuzu, zeytin, gibi ürünlerin sergilendiği Alanya standı ticaret odaları ve protokol tarafından da ziyaret edildi.

Stantta ayrıca ziyaretçilere avokado, badem kahvesi, Alanya’nın meşhur “S Pastası”, çiğirdik, el ürünleri ile yenidünya reçeli gibi ikramlar da yapıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce firma ve kurumun katıldığı fuarın 28 Ekim Pazar gününe kadar devam edeceğini belirten ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, oda üyelerini de fuarı gezmeye davet etti. Başkan Şahin, “YÖREX fuarının ilk gününde Alanya olarak farkımızı ortaya koyduk, standımızda çok sayıda ziyaretçi ağırladık. Yöresel ürünlerimizi büyük beğeni topladı. Fuar 28 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Üyelerimizi ve halkımızı fuara bekliyoruz” dedi.

ŞAHİN: “AMACIMIZ ALANYA’MIZI TANITMAK”

Alanya’yı en güzel şekilde tanıtmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Başkan Şahin, “Alanya’mızı her yönüyle en iyi biçimde tanıtmak istiyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde coğrafi işaretini Alanya’mıza kazandırdığımız avokado YÖREX standımızda yerini aldı, yenidünyanın ise mevsimi olmamasından dolayı broşürünü dağıtıp, reçelini ziyaretçilerimize tattırdık. Ayrıca bir de yenidünya, avokado ve muz fidanını da sergiledik” diye konuştu.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, fuarda TRT Haber’le bir de röportaj gerçekleştirerek, başta Alanya Avokadosu ve Alanya Yenidünyası olmak üzere yöresel Alanya ürünleri hakkında önemli bilgiler aktardı.

ALANYA STANDINA ZİYARETÇİ AKINI

YÖREX’de yer alan Alanya standını, fuarın ilk gününde TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Duayen Gazeteci Yavuz Donat, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 18:56