banner449

banner552

banner481

banner472

Yörex Yöresel Ürünler Fuarı'na Alanya damgası

10.Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, Antalya EXPO Center Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Fuarda yer alan Alanya standı fuarın ilk gününde büyük ilgi gördü. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin öncülüğünde coğrafi işareti alınarak Alanya’mıza kazandırılan Alanya Avokadosu  ve Alanya Yeni Dünyası gibi daha birçok ürün Alanya standında yer aldı. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da ziyaret ettiği Alanya standına övgüler yağdırdı. 

GÜNCEL 23.10.2019, 16:23 23.10.2019, 16:26
Yörex Yöresel Ürünler Fuarı'na Alanya damgası
banner404
Yörex Yöresel Ürünler Fuarı'na Alanya damgası
Yörex Yöresel Ürünler Fuarı'na Alanya damgası

ALTSO Başkan Yardımcıları Ali Kamburoğlu ve  Fatma Taşpınar ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Orkan ve Hasan Parmaksızoğlu yaptıkları açıklamalarda  YÖREX’de Alanya’yı en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, “Bütün üyelerimizi fuara bekliyoruz. Alanya’mızın yöresel ürünlerini burada sergileyip, Alanya’mız açısından farkındalık oluşturuyoruz” dediler.
 

HİSARCIKLIOĞLU TEBRİK ETTİ
Öte yandan Alanya Standını ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, coğrafi işareti alınan Alanya Avokadosu ve Alanya Yeni Dünyasını örnek göstererek ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve yönetimini tebrik etti. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın başarılı çalışmalarını takip ettiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, ülke genelinde coğrafi işaret ve patent konularında odaların öncü olması gerektiğini dile getirdi. Coğrafi işareti alınan Alanya Yeni Dünyasının kurutulmuşunu da çok beğendiğini belirten TOBB Başkanı bu tür çalışmalarla ürünün ekonomik değerinin daha da artmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.  Alanya’ya özgü kasketi de takan Hisarcıklıoğlu, fuarın her yıl daha çok başarıya ulaştığını dile getirdi. Çok sayıda ziyaretçi akınına uğrayan Alanya Standına ilk gün ayrıca Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin,  Antalya TSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de ziyaret eden isimler arasında yerini aldı. Bu yıl onuncusu düzenlenen YÖREX Fuarı'nda, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) öncülüğünde Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV, Ziraat Odası, Alanya Avokado Üreticileri Birliği ve birçok sivil toplum örgütünün destekleriyle açılan stantta, Alanya’nın yöresel ürünleri sergileniyor. Fuarın ilk günü Alanya Standında ALTSO Başkan Yardımcıları Ali Kamburoğlu ve Fatma Taşpınar, Yönetim Kurulu üyeleri Ali Okran, Hasan Parmaksız, , Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, ile Avokado Üreticiler Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen de yer aldı.

ALANYA FİRMALARI UNUTULMADI
ALTSO Yönetim Kurulu, Fuara katılan ve ürünlerini sergileyen Alanya Firmalarını da unutmadı. ALTSO Başkan Yardımcıları Ali Kamburoğlu, Fatma Taşpınar ile yönetim kurulu üyeleri Ali Okran ve Hasan Parmaksızoğlu,  fuara Alanya’dan katılan firmaları ziyaret etti. ALTSO Yönetimi Ballı Çubuk markası ile stand açan iş adamı Duran Yılmaz ile Çiftlik Gurme firmalarına başarılar diledi.

#yörex #yöresel ürünler fuarı #Alanya
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 23 Ekim 2019
İmsak 05:46
Güneş 07:06
Öğle 12:47
İkindi 15:49
Akşam 18:18
Yatsı 19:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2
banner440
banner545