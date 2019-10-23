Yörex Yöresel Ürünler Fuarı'na Alanya damgası

ALTSO Başkan Yardımcıları Ali Kamburoğlu ve Fatma Taşpınar ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Orkan ve Hasan Parmaksızoğlu yaptıkları açıklamalarda YÖREX’de Alanya’yı en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, “Bütün üyelerimizi fuara bekliyoruz. Alanya’mızın yöresel ürünlerini burada sergileyip, Alanya’mız açısından farkındalık oluşturuyoruz” dediler.



HİSARCIKLIOĞLU TEBRİK ETTİ

Öte yandan Alanya Standını ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, coğrafi işareti alınan Alanya Avokadosu ve Alanya Yeni Dünyasını örnek göstererek ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve yönetimini tebrik etti. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın başarılı çalışmalarını takip ettiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, ülke genelinde coğrafi işaret ve patent konularında odaların öncü olması gerektiğini dile getirdi. Coğrafi işareti alınan Alanya Yeni Dünyasının kurutulmuşunu da çok beğendiğini belirten TOBB Başkanı bu tür çalışmalarla ürünün ekonomik değerinin daha da artmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Alanya’ya özgü kasketi de takan Hisarcıklıoğlu, fuarın her yıl daha çok başarıya ulaştığını dile getirdi. Çok sayıda ziyaretçi akınına uğrayan Alanya Standına ilk gün ayrıca Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya TSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de ziyaret eden isimler arasında yerini aldı. Bu yıl onuncusu düzenlenen YÖREX Fuarı'nda, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) öncülüğünde Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV, Ziraat Odası, Alanya Avokado Üreticileri Birliği ve birçok sivil toplum örgütünün destekleriyle açılan stantta, Alanya’nın yöresel ürünleri sergileniyor. Fuarın ilk günü Alanya Standında ALTSO Başkan Yardımcıları Ali Kamburoğlu ve Fatma Taşpınar, Yönetim Kurulu üyeleri Ali Okran, Hasan Parmaksız, , Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, ile Avokado Üreticiler Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen de yer aldı.

ALANYA FİRMALARI UNUTULMADI

ALTSO Yönetim Kurulu, Fuara katılan ve ürünlerini sergileyen Alanya Firmalarını da unutmadı. ALTSO Başkan Yardımcıları Ali Kamburoğlu, Fatma Taşpınar ile yönetim kurulu üyeleri Ali Okran ve Hasan Parmaksızoğlu, fuara Alanya’dan katılan firmaları ziyaret etti. ALTSO Yönetimi Ballı Çubuk markası ile stand açan iş adamı Duran Yılmaz ile Çiftlik Gurme firmalarına başarılar diledi.