YÖREX'ten ziyaretçi rekoru

ATB'nin 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği ve 24 Ekim'de Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 72 ilden çok sayıda üst düzey yönetici, oda ve borsa başkanının katılımıyla kapılarını açtığı YÖREX, tamamlandı. Bu yıl 200 bin ziyaretçi hedefiyle kapılarını açan, Türkiye'nin 72 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 485 firma yüzlerce yöresel ürünün sergilediği fuarı 207 bin 483 kişi gezdi.



200 BİN HEDEFİ AŞILDI

Fuarın fikir babası ATB Başkanı Ali Çandır, 2010 yılında 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla ilki açılan fuarın 24 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi. Aradan geçen zamanda fuarın büyük kitlelere ulaştığını kaydeden Başkan Çandır, 5 gün süren fuarın ilk gün 40 bin kişi tarafından gezilerek açılışta rekor kırdığını söyledi. Bu yıl 200 bin ziyaretçi hedeflediklerini anlatan Ali Çandır, YÖREX'i alnımızın akıyla tamamladık. Türkiye'nin dört bir yerinden yöresel ürünleri ziyaretçilerle buluşturduk. ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda 5 gün boyunca yöresel ürün şöleni yaşadık. 207 bin 483 kişi fuarı gezdi. Yöresel ürünlerimizin hak ettiği değeri bulması için daha fazla alışacağız. Başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere kalkınma ajanslarımıza oda borsalarımıza, yerel yönetimlerimize, üreticilerimize, firmalarımıza ve basınımıza, fuarımıza büyük ilgi gösteren Antalya halkına ve diğer illerimizden katılan misafirlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.