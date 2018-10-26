YÖREX'te 'Perakende Sektörü ve Coğrafi İşaretler' toplantısı

ANFAŞ Fuar Merkezi'ndeki toplantıya, ATB Başkanı Ali Çandır, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Halil Ülken, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe katıldı.

ATB Başkanı Ali Çandır, katılımcılara YÖREX ve coğrafi işaret hakkında bilgi verdi. YÖREX'in ardından oda borsalar, kalkınma ajanslarının çalışmaları ve destekleriyle coğrafi konusunda önemli bir farkındalık yaratıldığını kaydeden Çandır, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bu konudaki desteğine teşekkür etti. Zincir marketlerin katkılarıyla ulusal ve uluslararası alanda coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye daha fazla katkı vereceğine inandığını söyleyen Ali Çandır, "Üretmeden tüketen kazanmadan harcayan toplumların sonu hayra alamet olmuyor. Bunun için Anadolu ayarlarına dönmeli ve ürünlerimize sahip çıkarak kendi insanımıza iş ve aş olmalıyız" dedi.

YÖREX BAŞARI HİKAYESİDİR

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Halil Ülken de YÖREX'in bir başarı hikayesi olduğunu söyledi. Artık YÖREX'in nereye tırmandırılacağının önemli olduğunu söyleyen Ülken, YÖREX'in ulusal boyutu aşan bir fuar olması gerektiğini kaydetti. Zincir marketlerin yöresel ürünleri raflarına koymasının önemine değinen Ülken, zincir mağazaların memlekete olan duyarlılıkları nedeniyle işin içinde olduklarını, bunun bir adım öteye götürülmesi gerektiğini kaydetti.

Perakende sektörü zincir mağaza ve dernek temsilcileri, YÖREX'e katılan coğrafi işaretli ürün üreticisi firma temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 'Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurullar Hakkında Yönetmelik' uyarınca coğrafi işaretli ürünler için öngörülen azami raf tahsisi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.