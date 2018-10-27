YÖREX'te borsa kardeşliği

ATB öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 9'uncusu ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) devam ediyor. YÖREX'te bir araya gelen Kırklareli Ticaret Borsası ile ATB, kardeş borsa oldu. Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile ATB Başkanı Ali Çandır 'kardeş borsa' protokolü imzaladı. Protokol imza törenine ATB yönetim kurulu üyesi Cüneyt Doğan, Halil Bülbül ile Kırklareli Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Ali Çandır, oda ve borsalar arasındaki iletişim ve işbirliğinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kırklareli ile yapılan kardeş borsa protokolünün bu çalışmaları pekiştireceğini dile getirdi. Çandır, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel de Antalya Ticaret Borsası ile kardeş borsa olmaktan onur duyduğunu dile getirdi. Birlikte ekonomiyi geliştirecek projelere imza atmak istediklerini kaydeden Altıntel, ATB Başkanı Çandır'a YÖREX gibi ulusal bir markayı hayata geçirdiği için teşekkür etti.