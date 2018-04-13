YÖREX heyecanı başladı

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, Sayman Üye Cüneyt Doğan, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ersan'la birlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, ATB yönetimine yeni dönem çalışmaları için başarılar dilerken, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, ATB'nin güçlü yönetimle yoluna devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ATB'nin projeleriyle anılan bir borsa olduğunu, Yöresel Ürünler Fuarı'nın ise ATB'nin en önemli projelerinden biri olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Coğrafi işaret YÖREX sayesinde anlam kazandı. Bu konuda desteğimiz tamdır. Bu fuar mutlaka yurtdışına taşınmalı" dedi.

'TOBB'A DESTEĞİMİZ SONSUZ'

ATB Başkanı Ali Çandır, TOBB'dan aldıkları terbiye ve ufuk ile çalışmaya gayret ettiklerini söylerken, "Özellikle 365 oda ve borsamızı motive eden sizin desteğinizle proje bazlı çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Çandır, Türk iş dünyasının çıtasını yükselten, oda ve borsalarla sürekli diyaloğu olan, sorunları özveri ile çözmeye çalışan Hisarcıkoğlu'na teşekkür ederken, "Türk iş dünyasının çıtasını çok yükseklere taşıyan, özveriyle çalışan sizlere desteğimiz sonsuz" diye konuştu.

'YÖREX'İ YURTDIŞINA TAŞIYACAĞIZ'

Bu yıl 24-28 Ekim'de düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX),TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu davet eden Çandır, "Sizin desteğiniz YÖREX'e güç veriyor. Hedefimiz YÖREX'i yurtdışına taşımak. Umuyoruz seçim dönemi bittikten sonra da sizin desteğiyle bunu uluslararası alana çıkartırız. Türkiye'nin müthiş zenginliğini dünya insanıyla tanıştırma fırsatı buluruz" diye konuştu. Ziyarette ATB Başkanı Ali Çandır ve Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Hisarcıklıoğlu'na fotoğraflarının bulunduğu YÖREX albümü ile cam vazo hediye etti.