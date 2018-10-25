YÖREX'e 1 günde 40 bin ziyaretçi

ATB'nin 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği YÖREX, 24 Ekim'de kapılarını açtı. Açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 72 ilden çok sayıda üst düzey yönetici, oda ve borsa başkanlarının katıldığı YÖREX, açılışının ilk gününde bir rekora imza attı.

ATB Başkanı Ali Çandır, Türkiye'nin 72 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 485 firmanın yüzlerce yöresel ürünü sergilediği fuarın, ilk günde 40 bin ziyaretçi sayısına ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin 7 bölgesinden onlarca ilden getirilen yöresel lezzetler ve değerlerin sergilendiği fuarı, 5 gün boyunca 200 bin ziyaretçi hedefi açıkladıklarını hatırlatan Ali Çandır, "İlk günkü 40 bin ziyaretçi sayısı 5 gün sürecek YÖREX için hedeflediğimiz 200 bin ziyaretçi rakamını aşacağımızı gösteriyor. Fuarımıza büyük ilgi gösteren Antalya halkına ve diğer illerimizden katılan misafirlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Çandır, YÖREX'in ilk gününde ulaştığı 40 bin ziyaretçi sayısının Antalya'da bir fuara bir günde gerçekleşen en büyük ziyaretçi rakamı olduğunu da söyledi. YÖREX'in Türkiye'de yöresel ürünlerin korunması ve katma değerli ürüne dönüştürülmesi amacıyla dokuz yıldır YÖREX'in coğrafi işaret farkındalığı konusunda büyük katkı ortaya koyduğuna da işaret eden Çandır, bugün Türkiye'de coğrafi işaretli ürün sayısının 379'a yükseldiğini, başvuru işlemleri devam eden ürün sayısının da 413 olduğunu açıkladı.

YEREL ÜRETİCİYLE BÜYÜK MARKETLERİ BULUŞTURDU

YÖREX yerel üreticiyle büyük marketlerin iş bağlantısı yaptığı platform oldu. TOBB ve ATB koordinasyonunda, TOBB Türkiye Perakende Sektör Meclisi Üyesi ulusal market zincirleri ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu ve Gıda Perakendecileri Derneği bünyesindeki yerel marketlerin üst düzey yöneticileri ve satın alma müdürlerinin katılımıyla ANFAŞ Merkezi'nde ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

İKİLİ GÖRÜŞMELERE YOĞUN TALEP

Yoğun talep gören ikili görüşmelerde, büyük market zincirleri taleplerini yerel üreticiye bildirirken, yerel üretici büyük marketlerin talebi doğrultusunda ürün arzı taahhüdünde bulundu. Çok sayıda iş bağlantısının sağlandığı YÖREX'in yerel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasında çok önemli bir rol üstlendiğini dile getiren üreticiler, fuarın önümüzdeki yıllarda da daha fazla katılımla düzenlenmesini diledi.

YEREL ÜRÜNLER ULUSAL MARKET RAFLARINDA YERİNİ ALACAK

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, YÖREX'in kırsal kalkınma ve yöresel ürünlerin canlanmasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, ikili görüşmelerle çok sayıda iş bağlantısının sağlandığını dile getirdi. Çandır, “Yöresel ürünler projemiz bir başarı hikayesi daha yakaladı. 9 yıllık emeğimizin karşılığını almaya başladık. Yapılan ikili görüşmelerle yerelde kalmış üreticimizin ürünleri artık ulusal, hatta uluslararası market raflarında yerini alacak. Bu yerli üretim için uyanış hareketidir" diye konuştu.