Yöneticiliği bırakıp çiftçi oldu, "Huzuru tarımda buldum" dedi

DAHA önce büyük şehirlerde yöneticilik yapan 41 yaşındaki Yusuf İşler, işini bırakarak Suriye sınırındaki memleketi Yayladağı’na döndü. İlçede hobi olarak başladığı tarımda kısa sürede büyük mesafe kateden İşler, 20 dönümlük arazinin yarısına Japon bamya, diğer yarısına da biber ve kabak ekti.

Yayladağı ilçesinde ilk defa Japon bamya ekimini yaptığını ve başarılı sonuçlar elde ettiğini söyleyen İşler, “18 yıldır Yayladağı’nda değildim, büyük şehirlerde özel şirketlerde yöneticilik yaptım. Yayladağı’na geri döndüğümde önce bu işi hobi olarak yapmaya başladım. Sonra maddi ve manevi huzur olarak çok mutlu oldum ve bu işi ticarete çevirdim. Küçük ekimle başladığım bahçede şimdi 10 dönüm bamya var, 5 dönüm kabak ve 5 dönüm de biber var. Bamya hasadına başlayalı bir hafta oldu, tahmini olarak da Ekim ayının sonuna kadar hasadımız devam edecek. Bamyamızın cinsi Japon kısa bamya. Normalde bu bölgede ekilen bamya değil, bu topraklarda daha çok kırmızı bamya ekiliyor. Biz bu yıl bunu deneyelim dedik, çokta memnunuz. Dönümüne yaklaşık 600 kilogram ürün bekliyoruz. İlk hasada başlayalı bir hafta oldu ve şuanda beklediğimizin üzerinde gidiyoruz. Bu yıl istediğimiz verimi yakalayabilirsek, bunu her yıl daha da büyüterek ilerletmeyi düşünüyoruz” dedi.



"Pazar sıkıntısı yaşamıyoruz"



Ürünlerinin satışında pazar sıkıntısı çekmediğini söyleyen İşler, “Pazar sıkıntı çekmiyoruz, alıcılarımız hazır. Günlük toplanıyor bamya, bir tek toplama sıkıntısı var. Alıcılarımıza günlük teslim ediyoruz. Önümüzdeki yıl bamya ekili alanı 30-40 dönüme kadar çıkartmayı planlıyoruz. Bu bamya türü bu toprağı sevdi. Tüm çiftçilerimize bu bamya türünü ekmelerini tavsiye ederim. Bizde ilk başta olur mu diye düşündük. Ama oluyor, gayet iyi ve memnunuz” dedi.



Yayladağı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Ballı ise kabak ve salatalıktan sonra Japon bamyanın da ilçede büyük öneme sahip olacağını belirterek, “İlçemizde bu yıl Japon bamya çeşidi denendi. Ben çiftçilerimize ulaşarak bu bamya türünün takibini yaptım. Şu anda tabii sulu tarıma geçişte kabak ve salatalığın yanında bamyanın da önümüzdeki yıllarda ilçemizde gelişeceğine, çiftçilerimizin tarımına katkı sağlayacağına inanıyorum. Bamyanın pazar sıkıntısı bulunmamaktadır. Ayrıca sebze halinde de bamyaya olan ilgi bizleri memnun etmektedir. Bamya hem taze yeşil sofralık olarak tüketilip hem de kurutmalık olarak kullanılabiliyor” dedi.