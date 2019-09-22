Yön levhalarına çirkin saldırı!
Ordu'da yollardaki yön levhalarına zarar veren kişi ya da kişiler aranıyor
GÜNCEL 22.09.2019, 16:52
ALINAN bilgiye göre, Mesudiye ilçesindeki bazı mahalleleri gösteren yön levhalarına kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu üzerlerindeki yazıların neredeyse tamamı okunmayacak şekilde tahrip olan levhalar, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Öte yandan yetkililer, levhalara zarar veren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
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