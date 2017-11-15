‘Yollarımız yetersiz, işgale son verin!’

DİM Web TV muhabirleri, bu sorunun yanıtını almak için sokaklardaydı. Alanyalılar bisiklet yollarını son derece yetersiz bulurken, var olan cüzi miktardaki yolların da denetimsizlik ve duyarsızlık yüzünden kullanılamadığını kaydetti.

İşte Alanyalıların o açıklamaları:

Tahir Bulut (Tarımcı): 25 metrelik yolda bir tane bisiklet yolumuz var. Ama sorun, oraya park edilmesi ve o yolu motosikletlerin de kullanması. Bu da, bisikletlere engel oluyor. Yol, amacından çıkmış oluyor. Anayollardaki kaldırımlar geniş olduğu için kaldırımdan gidiyoruz. Aslında yayaları rahatsız etmemek gerekiyor, çünkü bu kaldırımlar öncelikle onların. Bazı bisikletleri görüyorum, çok aşırı hız yapıyorlar. İnsanların duyarlı olması gerek. İnsanların dolaşabildiği her yere bisiklet yolu yapılmalı. İnsanlar yaya olarak nerede gezebiliyorlarsa, orada bisiklet yolu da olmalı. İlla arabalarla, büyük araçlarla gezmelerine gerek yok. Bu, trafik sorununu büyütüyor.

Muzaffer Çakmak (Serbest meslek erbabı): Bence Alanya’ya bisiklet yolu lazım değil! Çünkü, bisiklet yolu yapılsa bile son süratle kaldırımdan geçip gidecekler. Kaldırımlardan yarış motoru, hatta araba bile geçiyor! Yetkililere kaç defa söyledik, hiç geri dönüş alamadık. Bu sorun çözülmez bence, böyle devam eder.

Can Çakmak (Öğrenci): Alanya’daki bisiklet yolları yetersiz. Yollar taksi duraklarıyla bir, bisiklet yeri yok. Bisikletler için hiçbir çalışma yok.

Yaşar Karakoca (Esnaf): Alanya’daki bisiklet yolları, sadece “Bisiklet yolu var.” densin diye yapılmış. Mesela Prestij Caddesi’nde özel bir bisiklet yolu var; hiçbir denetim yok. Motosikletler geçiyor, arabalar park ediyor… Sadece tanıtımını yaptılar, o kadar. Diğer taraflardaki bisiklet yolları da şöyle: Lokantalara çıkma izni vermişler. Hiçbir bisiklet geçemiyor, özellikle de kafe önlerinden. Sadece birkaç yerdeki engelleri değiştirmişler. Bisiklet, kaldırımdan geçerken bile vurarak geçiyor. Alanya’nın her tarafında bisiklet yolu ihtiyacı var.