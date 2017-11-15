Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
109628
ALTIN
160.415
DOLAR
3.8812
STERLİN
5.1076
EURO
4.5949
Cinsel gücü arttırmak için bunu yiyin
Cinsel gücü arttırmak için bunu...
Çocuklarda tik problemine dikkat
Çocuklarda tik problemine dikkat
Ani sancılar safra kesesi taşlarına işaret !
Ani sancılar safra kesesi taşlarına...
banner468

‘Yollarımız yetersiz, işgale son verin!’

Prestij Caddesi ile birlikte önemi daha iyi anlaşılan bisiklet yolları, Alanyalının ihtiyacını karşılamaya yetiyor mu? Sayılarının yanında bu yollar, bisikletlerin rahat bir şekilde seyredebileceği durumda mı?

‘Yollarımız yetersiz, işgale son verin!’

Prestij Caddesi ile birlikte önemi daha iyi anlaşılan bisiklet yolları, Alanyalının ihtiyacını karşılamaya yetiyor mu? Sayılarının yanında bu yollar, bisikletlerin rahat bir şekilde seyredebileceği durumda mı?

15 Kasım 2017 Çarşamba 16:05
‘Yollarımız yetersiz, işgale son verin!’
banner404

DİM Web TV muhabirleri, bu sorunun yanıtını almak için sokaklardaydı. Alanyalılar bisiklet yollarını son derece yetersiz bulurken, var olan cüzi miktardaki yolların da denetimsizlik ve duyarsızlık yüzünden kullanılamadığını kaydetti.

İşte Alanyalıların o açıklamaları:

Tahir Bulut (Tarımcı): 25 metrelik yolda bir tane bisiklet yolumuz var. Ama sorun, oraya park edilmesi ve o yolu motosikletlerin de kullanması. Bu da, bisikletlere engel oluyor. Yol, amacından çıkmış oluyor. Anayollardaki kaldırımlar geniş olduğu için kaldırımdan gidiyoruz. Aslında yayaları rahatsız etmemek gerekiyor, çünkü bu kaldırımlar öncelikle onların. Bazı bisikletleri görüyorum, çok aşırı hız yapıyorlar. İnsanların duyarlı olması gerek. İnsanların dolaşabildiği her yere bisiklet yolu yapılmalı. İnsanlar yaya olarak nerede gezebiliyorlarsa, orada bisiklet yolu da olmalı. İlla arabalarla, büyük araçlarla gezmelerine gerek yok. Bu, trafik sorununu büyütüyor.

Muzaffer Çakmak (Serbest meslek erbabı): Bence Alanya’ya bisiklet yolu lazım değil! Çünkü, bisiklet yolu yapılsa bile son süratle kaldırımdan geçip gidecekler. Kaldırımlardan yarış motoru, hatta araba bile geçiyor! Yetkililere kaç defa söyledik, hiç geri dönüş alamadık. Bu sorun çözülmez bence, böyle devam eder.

Can Çakmak (Öğrenci): Alanya’daki bisiklet yolları yetersiz. Yollar taksi duraklarıyla bir, bisiklet yeri yok. Bisikletler için hiçbir çalışma yok. 

Yaşar Karakoca (Esnaf): Alanya’daki bisiklet yolları, sadece “Bisiklet yolu var.” densin diye yapılmış. Mesela Prestij Caddesi’nde özel bir bisiklet yolu var; hiçbir denetim yok. Motosikletler geçiyor, arabalar park ediyor… Sadece tanıtımını yaptılar, o kadar. Diğer taraflardaki bisiklet yolları da şöyle: Lokantalara çıkma izni vermişler. Hiçbir bisiklet geçemiyor, özellikle de kafe önlerinden. Sadece birkaç yerdeki engelleri değiştirmişler. Bisiklet, kaldırımdan geçerken bile vurarak geçiyor. Alanya’nın her tarafında bisiklet yolu ihtiyacı var.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 15.11.2017 16:32
Anahtar Kelimeler:
Bisiklet YollarıYolPrestij Caddesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arasından geçtiği vagonların altında kalarak öldü
Arasından geçtiği vagonların altında kalarak öldü
‘Biz görebildiğimiz halde zorlanıyorsak…’
‘Biz görebildiğimiz halde zorlanıyorsak…’
Vali yardımcısının odasında 'halı kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkardı
Vali yardımcısının odasında 'halı kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkardı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim