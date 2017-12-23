Yolda yürüyen kadını taciz edince dayağı yedi

ERZURUM'DA akli dengesi bozuk, 36 yaşındaki S.K., caddede taciz ettiği kadının tepki göstemesi üzerine bu kez kadını darp etti. Kaçmak isterken çevredekiler tarafından darp edilen S.K., polis tarafından gözaltına alındı.

DEFALARCA YUMRUKLADI

Olay. 22 Aralık günü Erzurum'un en işlek kesimlerinden Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Akli dengesi bozuk S.K. taciz ettiği kadının peşine düşüp tepki göstermesi üzerine yumruklarla vurmaya başladı. Aldığı darbelerle yere düşen 33 yaşındaki S.K.'nın imdadına çevrede bulunanlar yetişti. Kaçmak isterken vatandaşlarca yakalanan ve dövülen S.K., polis tarafından gözaltına alındı. Polis, gelen S.K.'nın yakınlarına, şunları söyledi:

POLİS: BUNUN BİR ÇARESİNİ BULALIM"

"Ne yapacağız bunu? Sürekli böyle. Bırakmıyor ki kadın milleti gezsin. Buna da, darp ettiği bayanlara da yazık. Bunun 'Akli dengesi yerinde değil' diyorsunuz, raporları da var. Biliyoruz, ama sürekli, hafta bir iki kez caddede bayanları ya taciz ya da darp ediyor. Bunun bir çözüm noktasını bulun. Bulamıyorsanız hep beraber bir çözüm bulalım. Hastaneye yatırmamız gerekiyorsa hastaneye yatıralım. Çünkü sürekli insanları mağdur ediyor."

KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Dövülen ve şikayetçi olan S.K., hastaneye akli dengesi bozuk olan S.K. karakola götürüldü.