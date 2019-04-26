Yolda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta çatlaklar ve çökme nedeniyle Orhan Gazi Caddesi'nin trafiğe kapatıldığını ve bir binanın tahliye edildiğini duyurdu

Yolda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı
banner404

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, Güzelyurt Mahallesi  Orhangazi Caddesi'nde ve bir binada çökme ve çatlaklar meydana geldiği  belirtildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Esenyurt ilçemiz Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde ve cadde  üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol  trafiğe kapatılmış olup, bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir.
 
Olay mahallinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili  kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır. "
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kişi başı turizm harcamaları düştü
Kişi başı turizm harcamaları düştü
  1. TURİZM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472