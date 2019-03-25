Yolcu uçağı yanlış ülkeye iniş yaptı: Yolcular şaka sandı...

British Airways uçağı, Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmesi gerekirken yanlışlıkla İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a iniş yaptı

Yolcu uçağı yanlış ülkeye iniş yaptı: Yolcular şaka sandı...
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LONDRA'DAN havalanan British Airways uçağı, pilota yanlış bilgi  verilmesi nedeniyle Almanya yerine İskoçya'ya gitti.

Yolcular, hatayı ancak pilotun Edinburgh'a yaklaşıldığını  açıklamasıyla öğrenirken, uçak yakıt alımı ve 2,5 saatlik beklemenin ardından 800  kilometre uzaklıktaki Düsseldorf'a doğru yola çıktı.

Havayolu firmasından yapılan açıklamada, yanlışlığın sebebini bulmak  için British Airways adına bu uçuşu gerçekleştiren WDL Havacılık ile çalışıldığı  belirtildi.

WDL Havacılıktan ise "talihsiz karışıklığın" nedeninin belirlenmesine  çalışıldığı açıklandı.

Yetkililer, pilotun kendisine verilen uçuş planı çerçevesinde hareket  ettiğini ve aynı planı izleyen hava kontrolörlerinin de herhangi bir yanlışlıkla  karşılaşmadığını kaydetti.

BBC'ye konuşan yolculardan Sophie Cooke ise pilotun Edinburgh'a iniş  yapmak üzere olduğunu duyurduğu zaman herkesin şaka zannettiğini söyledi.
 

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