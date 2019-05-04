Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

KAZA, saat 17.30 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan cenazeye katılmak üzere Elmacık köyüne gelen ve içerisinde çok sayıda yolcu olduğu öğrenilen İstanbul'un Küçükçekmece ilçe belediyesine ait 34 HL 3817 plakalı otobüs, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Devrilen otobüs ise kaza yerine gelen vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesi götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Küçükçekmece Belediyesi'ne ait Mehmet Süngü yönetimindeki 34 HL 3817 plakalı otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin kimliği belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin Yazgül Gündüz, Rasim Şahin, Huriye Tanrıverdi, Saadettin Yüce, Dursun Bal, Erdal Demir ve Bilge Yüce olduğu tespit edildi. Yaralılardan 6'sı Reşadiye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, olayı duyup hastaneye gelen kazazedelerin yakınları gözyaşı döktü.



VALİDEN AÇIKLAMA



Taziye dönüşü şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu otobüsün yan yattığını belirten Tokat Valisi Ozan Balcı, "Maalesef bugün Reşadiye ilçemiz Elmacık köyüne taziye gelen vatandaşlarımız taziye dönüşünde otobüsün şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu yan yattı. Otobüste 7 vatandaşımızı rahmetli oldu. Memleketimizin, milletimizin başı sağ olsun. 30'a yakın vatandaşımız yaralı. AFAD ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz burada gerekli müdahaleyi yaptı. Yaralılarımız da hastanelere sevk edildi" dedi.



Devrilen otobüs, yapılan incelemelerin ardından vinç ile kaldırıldı.