Yolcu'nun ilk bölümü 3 Haziran'da: Alanyalı senarist ve başrol oyuncusu Dim TV'deydi

ALANYA'NIN tanınmış genç simalarından Masum Güvener, “Hayalimdi” dediği Yolcu’nun öyküsünü Alper Kutay’ın sunduğu DİM TV Ana Haber’de anlattı. Güvener, “Ben ALKÜ’de İşletme Bölümü öğrencisiyim. Alanyalı’yım, esnafım yıllardır. Bu iş aslında benim değil, on yaşında bir çocuğun hayaliydi. Ben on yaşımdayken kurduğum hayali gerçekleştirdim. Çok ses getireceğimize, Alanya ve Türkiye’de gündem olacağımıza inanıyorum.” dedi.

Yolcu’nun ilk bölümünün 3 Haziran’da yayında olacağını söyleyen Güvener, “Alanyalı hemşehrilerimizden destek bekliyorum. Bu güzel şehri Türkiye’ye tanıtalım. Belki sonra Dünya’ya tanıtırız, kim bilir. İlk bölümümüz Alanyalılara bayram hediyemiz olsun.” açıklamasında bulundu.

Güvener, “Dışarıdan Alanya’ya gelen misafirler nereleri görmek istiyorsa bir tatil fragmanı halinde dizimizde göstereceğiz. Alanya dışında Gazipaşa’da da çekimlerimiz olacak.” Dedi.

Genç yetenek Masum Güvener, dizinin konusuyla ilgili, “Konusu psikolojik bir dram. Küçük yaşlarda öksüz ve yetim kalan bir ağabey-kardeşin hikayesini anlatacağız. Tabii ki aşk olmazsa olmaz ve aksiyon da bu işlerin tuzu biberi. AKM’den oyuncu arkadaşlarımız bize eşlik edecek. Öykü Çetin benim kız kardeşimiz oynayacak. Yönetmenimiz Yusuf Kıran, Faruk Çimen, Cemre Toprak, Mehmet Tarık Türkyılmaz gibi birçok tecrübeli olmasa da oldukça yetenekli arkadaşımız var. İyi işler çıkaracağız.”

Şevki Kaptan Yatçılık ve Nazar Emlak’ın sponsor olduğunu belirten Güvener, “Bu iş iki sponsor ile olabilecek bir iş değil tabii. Alanya Belediyesi’ne, Sayın Adem Murat Yücel’e destek olması için seslenmek istiyorum. Siz bizim yanımızda olun, bizler de bu şehri, Alanya’mızı tanıtalım. Alanya Belediyesi’nden tek isteğim bir çadır ve on tane plastik sandalye. Bana ilerleyen bölümlerde destek olacaklarına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 19:35