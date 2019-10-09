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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı

Trabzon'un Of ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

GÜNCEL 09.10.2019, 22:42
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı
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TRABZON'DA yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Mustafa Çapoğlu idaresindeki  61 M 0157 plakalı  yolcu minibüsü ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 53 EH 005 plakalı otomobil,  Kıyıcık Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüsün devrildiği kazada, sürücüler,  minibüste bulunan 16 kişi ve otomobildeki biri çocuk 2 kişi olmak üzere 20 kişi  yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis  ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere  kaldırıldı.Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

#Minibüs #Otomobil #of #yolcu minibüsü
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