Yol kontrolünde ortaya çıktı !Öğrenci servisinde inanılmaz olay

BÜYÜK şaşkınlık yaşayan Jandarma, O.S.Y.’nin servis şoförü olan babası M.Y.’ye para cezası kesti. İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Karaköprü ilçesinde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, kontrol noktasına yaklaşan ve içinde 10 öğrencinin bulunduğu servisi durdurdu. Jandarma, direksiyonda 13 yaşındaki O.S.Y.’yi görünce şaşırdı. Babası M.Y.’ye ait öğrenci servisini kullanan O.S.Y. araçtan indirilip ailesine teslim edildi. O.S.Y.’nin servis şoförü olan babası M.Y.’ye ise para cezası uygulandığı belirtildi.

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