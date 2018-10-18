'Yol Arkadaşım 2' filminin Antalya galası yapıldı

KEPEZ'DE bir alışveriş merkezinde düzenlenen, 'Yol Arkadaşım 2' filminin galasına, filmin oyuncu ve senaristliğini yapan İbrahim Büyükak ile oyuncu Oğuzhan Koç katıldı. Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın yazdığı, Bedran Güzel'in yönettiği, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 'Yol Arkadaşım 2' filminin galasına sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Oyuncular izleyicilerle selfie yaptı.

'ANTALYA'DA ÇEKMEK İSTİYORDUK'

Gösterim öncesi film hakkında açıklama yapan İbrahim Büyükak, Antalya'nın film gösterimi anlamında kendilerine şans getirdiğine inandıklarını söyledi. 'Yol Arkadaşım 2' filmini Kaş ilçesinde çekmeyi planladıklarını ama sıcak hava nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini dile getiren Büyükak, "Kaş'ta çekecektik ama vakit ve mekan sıkıntımız oldu. Zamanlamayı tutturamadık. Bir sonraki film çekimlerini Kaş ilçesinde yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Galada konuşan Oğuzhan Koç ise Yol Arkadaşım'ın birinci gösteriminde de Antalya seyircisiyle buluştuklarını ve filmin iyi bir seyirci kitlesine ulaştığını kaydetti. Yol Arkadaşım 2'de bambaşka bir hikaye izleneceğini belirten Koç, "Ama bildikleri iki karakterle bu hikayeyi izleyecekler. Film, biraz daha müzik dolu bir turne macerasını anlatıyor. İlk filmi izleyenin de izlemeyenin de anlayabileceği, konuya hızlıca hakim olabileceği bir senaryo var. İlk filmden daha komik olduğu garantisini verebilirim" diye konuştu.

Filmin yoğun ilgi görmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren ikili, daha sonra filmin gösterildiği salonları gezerek izleyenlerle sohbet etti.