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Yoksullara dağıtmak için topladıkları kurbanları sucuk yapıp sattılar

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın Adana merkezli 10 ilde kayıt dışı ekonomik yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 zanlının, Kurban Bayramlarında yoksullara dağıtmak için vatandaşlardan canlı hayvan ve et topladığı ancak bunları dağıtmak yerine sucuk yapıp paraya çevirdikleri ve milyonlarca lira para elde ettikleri ileri sürüldü.

Yoksullara dağıtmak için topladıkları kurbanları sucuk yapıp sattılar

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın Adana merkezli 10 ilde kayıt dışı ekonomik yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 zanlının, Kurban Bayramlarında yoksullara dağıtmak için vatandaşlardan canlı hayvan ve et topladığı ancak bunları dağıtmak yerine sucuk yapıp paraya çevirdikleri ve milyonlarca lira para elde ettikleri ileri sürüldü.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:27
Yoksullara dağıtmak için topladıkları kurbanları sucuk yapıp sattılar
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik olarak 30 Ocak'ta 'vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma' suçundan 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yönetici ve üyesi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı. 

İlk operasyonda ele geçirilen dijital veri ve belgeler polis tarafından mercek altına alındı. İncelenen belgelerde örgütün düzenlediği 'infak' toplantılarında ve Kurban Bayramlarında nasıl gelir elde ettiklerini ortaya çıkaran ekipler, Adana merkezli 10 ilde düzenlediği operasyonda 23 kişiyi gözaltına alındı. Polis, örgütün infak toplantılarına katılan vatandaşların dini duygularını sömürmek amacıyla önceden video klip hazırladıklarını ortaya çıkardı.

42 bin adet küçükbaş hayvan derisi toplamışlar 

Bugüne kadar 42 bin adet küçükbaş hayvan derisi topladığı tespit edilen örgütün 4,5 ton sığır eti ve 3 ton bağırsak topladığı, 48 bin adet sucuk ürettiği ortaya çıktı. Polis, bu bilgi ve belgeler ışığında operasyon için düğmeye bastı. Örgütün bir Kurban Bayramı'nda yaklaşık 300 küçükbaş ve büyükbaş kurban topladığı da öne sürüldü. Örgütün bir Kurban Bayramı'nda 4 - 5 milyon lira elde ettiği ancak bu paranın hiç bir kaydının olmadığı ileri sürüldü. 

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Anahtar Kelimeler:
Furkan Eğitim Ve Hizmet Vakfı
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