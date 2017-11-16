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Yok artık! 450 milyon dolara satıldı

Leonardo da Vinci'nin "Salvator Mundi" adlı tablosu 450 milyon dolara alıcı bularak şimdiye kadar bir açık artırmada en yüksek fiyata satılan sanat eseri oldu

Yok artık! 450 milyon dolara satıldı

Leonardo da Vinci'nin "Salvator Mundi" adlı tablosu 450 milyon dolara alıcı bularak şimdiye kadar bir açık artırmada en yüksek fiyata satılan sanat eseri oldu

16 Kasım 2017 Perşembe 10:54
Yok artık! 450 milyon dolara satıldı
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RÖNESANS döneminin ünlü İtalyan ressamı Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği tablosu 450 milyon dolara satıldı.
 
New York'ta Christie's müzayede evi tarafından açık artırmaya sunulan "Salvator Mundi" adlı tablo rekor fiyata alıcı buldu.
"Dünyanın Kurtarıcısı" anlamına gelen da Vinci'nin tablosu 450 milyon dolara satılarak şimdiye kadar bir açık artırmada en yüksek fiyata satılan sanat eseri oldu. Tablonun yeni sahibinin ismi ise açıklanmadı.
 
İsa peygamberin sol elinde bir küre ve sağ elini kaldırmış şekilde resmedildiği 1500'lü yıllara ait tablonun ilk sahiplerinden biri İngiltere Kralı I. Charles'tı.
 
1900'lü yıllara kadar ortadan kaybolan tablo daha sonra bir İngiliz sanat koleksiyoncusu tarafından satın alınmış, 1958 yılında ise da Vinci'nin orijinal eseri olmadığı zannedilerek 60 dolara satılmıştı.
 
Hasar görmüş tablonun 2005 yılından sonra yapılan çalışmalarla da Vinci'nin orijinal eseri olduğu kanıtlanmış, tablo onarılmış ve son olarak Rus milyarder Dmitry Rybolovlev tarafından 127,5 milyon dolara satın alınmıştı.

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New YorkLeonardo Da VinciSalvator MundiHazreti Isa
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