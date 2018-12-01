HAKKARİ'DE sabah saatlerinde belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 6 köy ile 25 mezra yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, saat 19.00 itibarı ile etkili olan kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 3 köy, 13 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 3 köy, 12 mezra yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı.
Yetkililer, kapanan köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için başlatılan karla mücadelenin devam ettiğini ifade etti.
Yoğun kar yağışı yolları kapattı!
Hakkari’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 6 köy, 25 mezra yolu ulaşıma kapandı
HAKKARİ'DE sabah saatlerinde belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 6 köy ile 25 mezra yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
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