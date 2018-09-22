YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce öğrenci tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 20 Eylül tarihinde sona eren başvuruların ardından adaylar gözünü sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri geçtiğimiz gün sona erdi ve başvuruda bulunan binlerce aday sonuçları beklemeye başladı. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih işlemleri 20 eylül tarihinde sona erdi. Başvuru işlemini tamamlayan çok sayıda kişi YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda.

Konu hakkında kesin bir bilgi yok ancak, ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından kayıtlar, 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu bilgiye dayanarak, ek tercih sonuçlarının 20-30 Eylül tarihleri arasında açıklanabileceğini söylemek mümkün. Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

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