YKS başvurusunda bugün son gün!

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının bugün sona ereceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 2019-YKS'ye girecek adaylar için internet aracılığıyla bireysel başvurunun bugün (6 Mart) saat 23.59'da sona ereceği aktarıldı.

2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabiliyor.

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istediklerinde 2019-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebilecekler. 2019-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenler (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2019-AYT ve/veya 2019-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunlu.

Başvuru Tarihleri : 12 Şubat-6 Mart 2019 (Ücret ödeme için son gün, 7 Mart 2019)

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi),10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 7 Mart 2019)

Geç Başvuru Günü : 19 Mart 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenmelidir.)

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir.)