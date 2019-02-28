YKS başvuru ücreti ne kadar? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri

ÜNİVERSİTE sınavı YKS için başvurular alınmaya devam ediyor. Yüz binlerce genci yakından ilgilendiren YKS sınavı için başvurular 12 Şubat tarihinde ÖSYM tarafından alınmaya başladı. Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

YKS sınavı kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi 15 Haziran'da Alan Yeterlilik Testi 16 Haziran sabahtan ve Yabanci Dil Testi öğleden sonra gerçekleştirilecek.

YKS sınavı kapsamında gerçekleştirilecek olan üç teste de tüm adaylar katılım sağlayabilecek. Her sınav için adaylar 50 Türk Lirası başvuru ücreti ödeyecek.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra gerçekleştirilebilecek. Başvuru işlemleri 6 Mart tarihinde sona erecek. Başvurularını tamamlayıp başvuru ücretini ödemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek.