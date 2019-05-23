Yine aynı arıza! Bir otomotiv devi daha binlerce aracını geri çağırdı

HONDA Motor, ABD`de sattığı 2019 model Honda CR-V modeli 118 bin aracı servislere çağırdı.

HAVA YASTIKLARI ANİDEN AÇILIYOR

Honda Motor, ABD'de sattığı 2019 model Honda CR-V modeli 118 bin aracı, 3 yaralanmaya yol açan ani hava yastığı açılması arızası nedeniyle servislere çağırdı.

6 HADİSE YAŞANDI

Yapılan açıklamaya göre araçların servislere geri çağrılması kararı, 6 olayda sürücü hava yastığının bir kaza olmadan açılması sonrasında verildi.

Toyota da geçtiğimiz aylarda aldığı karar ile, hava yastığı problemleri nedeniyle Türkiye'de dahil çok sayıdaki ülkede 1,7 milyon aracını geri çağırmıştı.