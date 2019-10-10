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Yılmaz'dan bina sözü

TÜRSAB Alanya BTK’nın mevcut hizmet binasının Alanya’ya yakışmadığını söyleyen Başkan Adayı Yılmaz, yeni hizmet binası için kolları sıvadı

GÜNCEL 10.10.2019, 23:05 10.10.2019, 23:06
Yılmaz'dan bina sözü
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Ceren ŞAHİN

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Temsil Kurulu Başkan Adayı Kerim Yılmaz, Alanya’nın en önemli dinamikleri arasında yer alan TÜRSAB’ın hak ettiği değere layık bir hizmet binası olmadığına dikkat çekerek, hazırladıkları yeni hizmet binası projesini kamuoyu ile paylaştı. Mimar Serkan Salvur sponsorluğunda hazırlanan projeyi tanıtan Başkan Adayı Yılmaz, “Ödenek beklemeyeceğiz. Direkt yapacağız. Alanya’mıza yakışan neyse onun için elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.
Yılmaz, “Biliyorsunuz 20 yıldır TÜRSAB’ın burada küçük bir hizmet binası var. Hizmet binası TÜRSAB’a ait ama 20 yıldır harap olmuş. Fayanslar çıkmış, koltuklar çürümüş. Hiçbir şey hizmet verilecek şekilde değil. Bizim buradaki amacımız Alanya’da TÜRSAB’ın bayrağını bir çıta daha yükseltmek. Projeyi de belediye turizm komisyonundan bir arkadaşımız hediye etti bize. Siz seçilirseniz başkanım, biz sizin sözünüzü yere düşürmeyiz dedi. Projemiz de hediyemiz olur dediler. Oba bölgesinde 500 metrekare arsa içerisinde bu projemizi yapacağız. Alanya turizmine yakışan bir hizmet binası yapacağız. Biz diğer adaylar gibi ödenek gelmedi, şu, bu gibi bahanelere bakmayacağız. Binamızı yapıp genel merkeze faturaları yollayacağız. Biz Alanya’yız, Alanya turizmin göz bebeği, turizmin dünyaya açılan kapısıdır. Buraya yakışan TÜRSAB binası budur" dedi.

#TÜRSAB #yılmaz #Alanya BTK
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