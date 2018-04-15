Yılmaz İçmen hayatını Dilara Sezen'le birleştirdi

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN tanınmış ailelerinden Ayşe ve Hayri İçmen çiftinin Ak Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanı olan oğulları Yılmaz İçmen, Neslihan ve Hüseyin Sezen çiftinin kızları Dilara Sezen ile dünya evine girdi. Genç çiftin 14 Nisan Cumartesi akşamı Banana Beach Otel'de yapılan eğlenceli düğünlerine, geçtiğimiz yıl nişan yüzüklerini de takan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra yüzlerce davetli katıldı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp'in kıydığı nikahın şahidi Bakan Çavuşoğlu oldu. Bakan Çavuşoğlu, nikah cüzdanını gelin Dilara İçmen'e teslim ederek genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

