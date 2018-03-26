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Yılmaz Güney'in eşinden, çok konuşulacak PKK çıkışı

Yılmaz Güney'in 81'nci yaşgününde Günaydın'a konuşan eşi Fatoş Güney, "Yılmaz, silahlı mücadelenin kimseye yarar getirmeyeceğini düşündüğü için PKK'ya karşıydı" dedi

Yılmaz Güney'in eşinden, çok konuşulacak PKK çıkışı

Yılmaz Güney'in 81'nci yaşgününde Günaydın'a konuşan eşi Fatoş Güney, "Yılmaz, silahlı mücadelenin kimseye yarar getirmeyeceğini düşündüğü için PKK'ya karşıydı" dedi

26 Mart 2018 Pazartesi 10:20
Yılmaz Güney'in eşinden, çok konuşulacak PKK çıkışı
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TÜRK sinemasının unutulmaz yönetmeni Yılmaz Güney'in 81'nci yaşgününde, eşi Fatoş Güney birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"PKK EN ÇOK KÜRTLER'E ZARAR VERDİ"

Yılmaz Güney'in PKK'ya ilk günden beri karşı olduğunu söyleyen eşi, "Yılmaz silahlı mücadelenin halka zarar vereceğini düşünüyordu ve bakın PKK en çok Kürtler'e zarar verdi" dedi.

"CİHANGİR'DE OTURUP SENARYOLAR YAZMADI"

Güney, "Yılmaz, hep Türkiye gerçeklerini ele aldı" diyerek ekledi: "Köşklerde yaşayıp Cihangir'de oturup senaryolar yazmadı. Adana'da yoksulluğun içinde doğmuştu. Acının içinden geldiği için halkın sorunlarını çok iyi biliyordu."

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