Yılmaz Gök her şeyi anlattı: 'Ben de mağdurum'

ÖZEL HABER - YENİ ALANYA

GEÇTİĞİMİZ Cuma günü Alanya'daki bir kamu bankasının müdürü olan Arif İ. beraberinde yaklaşık 100 milyon lira ile sırra kadem basmış ve olaydan 48 saat geçtikten sonra İzmir'in Torbalı ilçesinde amcası İsa İ. ve 2 insan kaçakçısı ile birlikte Alanya ve İzmir polis tarafından operasyonla bir kafeteryada yakalanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 8 kişiden birisi olan YMZ Ayakkabıcılık sahibi Yılmaz Gök de yaklaşık 1 haftalık sorgusunun ardından bugün saat 16:00 sıralarında serbest bırakıldı. Yılmaz Gök olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyleyerek Yeni Alanya'ya şu açıklamayı yaptı:

"Ben ailemle birlikte Ordu'daki bir düğün için uçakla Ordu'ya gittim bu arada Alanya'dan tanıdığım Celal isimli arkadaşım da bu düğün için Ordu'ya özel aracıyla geldi bu arada Alanya dönüşünde polis Celal T. ve aracını kullanan şoför ile birlikte beni ve ailemi de gözaltına aldı. Cumartesi günü gözaltına alındıktan sonra ailemi serbest bıraktılar. Ben, Celal T. ve şoförü gözaltında ifade verdik. Cumartesi gününden Salı gününe kadar ifadem alınmadı. Salı günü ben 'Olayla hiçbir ilgim yok' diye ifade verdim. Elimde düğüne gittiğime dair uçak bileti, kaldığım otelin belgeleri ve Celal T.'nin ifadesi doğrultusunda bugün savcılık kararıyla ben ve Celal T'nin şoförü serbest bırakıldık. Arif İ.'yi görmedim ama eskiden beri yolda sokakta karşılaştığımızda ayaküstü sohbet ettiğim birisidir. Bunun haricinde hiçbir ilgimin bulunmadığı bir kişidir Celal T, Arif İ.'yi aracıyla Hadim'den alarak Kırıkkale'ye bırakmış ardından da Ordu'ya gelmiştir. Celal T'nin de olayla ilgisinin bundan ibaret olduğunu tahmin ediyorum. Ben banka vurgunundan sonra gözaltına alınıncaya kadar Arif İ.'yi Hadim'de, Kırıkkale'de veya Ordu'da görmedim. Alanya'da yıllardır esnaflık yapan ve çevresi olan bir kişiyim. Bu nedenle YMZ Ayakkabıcılık sahibi Yılmaz Gök olarak bu konunun Alanya kamuoyu tarafından bilinmesini istediğim için bu açıklamayı yapma gereği duydum."

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 20:00