Yıllarca yemek yemekte zorlandı, sebebi doktorları bile şoke etti

DOĞUŞTAN skolyoz hastası olan 29 yaşındaki Tokatlı hemşire Satı Karabaş,dört kez ameliyat oldu. Son ameliyatından sonra artık tamamen düzeldiğini düşünen Karabaş, 2009 yılında yemek yeme problemi yaşamaya başladı. Hiçbir şey yiyemeyerek 15 kilo verdi. Toplamda yaklaşık 40'a yakın doktor gezdi.

Skolyoz ameliyatında çakılan çivilerden birinin aort damarını zorlayarak yemek borusunu deldiği tespit edildi, ancak hiçbir doktor çok riskli olan bu almeliyatı yapmaya yanaşmadı. Prof. Dr. Fatih Dikici ve ekibi, Satı Karabaş'ı 15 Eylül'de iki aşamalı bir ameliyata aldı. Önce aorta destek takıldı, ardından çivileri çıkartıldı. Yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgiden başarıyla geçen hemşire hayata yeniden 'Merhaba' dedi. Doktorlar "Biz böyle bir şeye ilk ke tanık oluyuyoruz"dedi.