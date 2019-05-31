Yılın ilk gemisi Alanya'da mehter çoşkusuyla karşılandı

2019 yaz turizm sezonu boyunca Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan Alanya’ya 24 sefer düzenleyecek olan Orient Queen adlı lüks kurvaziyer gemisinin yolcuları Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve Alanya Belediye Mehter Takımı tarafından tören ve çiçekle karşılandı. Mürettebat ile birlikte yaklaşık 300 kişiyi Alanya’ya getiren geminin Alanya turizmi için büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Başkan Yardımcısı Yenialp, “24 hafta boyunca gerçekleşecek seferlerle Alanya turizmine bir can suyu katılmış olacak. Avrupa ve Rusya başta olmak üzere bölgemize olan ilgi arttıkça mutlu oluyoruz. Umarız bu ilgi katlanarak devam eder ve turizmden kazanç elde eden herkes rahat bir sezon geçirir. Bizler yerel idareciler olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2019, 17:16