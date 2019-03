'Yılın Altın Okuyucuları' seçildi

BEYAZ Baston Görme Engelliler Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Yılın Altın Okuyucuları' ödül törenine, Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi Müdürü Muharrem Dal, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Kamil Çam, görme engelli bireyler ve gönüllü okuyucular katıldı. Beyaz Baston Görme Engelliler Genel Sekteri Mehmet Kahramanoğulları, 55. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında en çok gönüllülük saati geçiren, kütüphaneye bir yıl içerisinde en çok kitap kazandıran gönüllüleri buluşturmak istedikleri için töreni hazırladıklarını anlattı. Kütüphanede 30'a yakın kitap seslendiren gönüllü olduğunu kaydeden Kahramanoğulları, "Biz onlara bu yıl 'Altın Okuyucu' demek istedik. En değerli çalışmayı onlar yapıyor. Onlar kitapları seslendirerek, dijital ortama aktarıyor. Bu çalışmalar Türkiye'nin her yerindeki görme engellilere ulaşıyor. Bizler için seslendirilen her kitabın, harcanan her zamanın, oradaki her dakikanın önemi tartışılmayacak kadar büyüktür. Seslendirilen her kitap kalıcı birer eserdir" dedi. Törende daha sonra 2018 yılında en çok kitap seslendiren gönüllü okuyucular Yasemin Onat ve Bülent Yaşar Ekin'e 'Yılın Altın Okuyucuları' ödülü, aktif gönüllü seslendirme yapan 25 aktif okuyucuya ise teşekkür belgesi verildi.