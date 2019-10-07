Yıldızdoğan konserine davet
Alanya'da Cumhuriyet Bayramı'nda Yıldızdoğan sahne alacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında MHP İlçe Teşkilatı bir konser tertip ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Alanya’da bir gün önceden start alacak
GÜNCEL 07.10.2019, 00:27
Alper Kutay
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Alanya İlçe Teşkilatı bu yıl 3. kez Cumhuriyet Şöleni düzenleyecek ve Alanya’nın Cumhuriyet kutlamalarına renk katacak. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın yoğun çalışmaları sonucunda Cumhuriyet Şöleni, 28 Ekim tarihinde Alanya Belediye Sarayı arkasında bulunan konser alanında gerçekleştirilecek. Konsere özellikle milliyetçi kesimin çok sevdiği ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan katılacak. Yıldızdoğan, 7’den 70’e herkesin dillere pelesenk olan şarkıları ile Alanya halkına unutulmaz bir akşam yaşatacak. Türkdoğan, saat 20.00’de başlayacak Cumhuriyet Şöleni’ne tüm Alanya halkını davet etti.
21°
açık
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:50
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:41
|Yatsı
|19:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2