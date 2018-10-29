Yıldızdoğan Alanya'daydı

PAZAR akşamı saat 20.30'da yapılan ücretsiz konsere, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur, oda başkanları, MHP Antalya İl Teşkilatı yöneticileri ile binlerce vatandaş katıldı.

‘ÜLKÜCÜLER ÜLKENİN SİGORTASIDIR’

Konserin açılış konuşmasını yapan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, "Cumhuriyetimizin 95. yılını kutluyoruz. 5 yıl sonra 100. yılını kutlayacağız. Bilge liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 20 yıldır ortaya koyduğu, 2023'de Lider Ülke Türkiye vizyonunu hayata geçirmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi emin adımlarla ilerliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin teminatı, milliyetçi ülkücü hareketin fertleridir. Onu da her platformda ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ diyerek göstermektedir” dedi.

‘ATATÜRK’Ü MİNNETLE ANIYORUZ’

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Milliyetçi Hareket Partisi yarım asra damga vuran, 2019 Şubat ayı ile birlikte tam 50 yıldır Türk milletine siyaset geliştiren, millet adına siyaset yapan, Türk milleti ile hemhal olan, sadece Türkiye'de değil dünyanın neresinde bir Türk varsa onun nefes alıp vermesi dahil olmak üzere ilgilenen bir siyasi partidir. Bu siyasi partinin mensupları olmaktan her birimiz bugüne kadar onur duyduk. Bundan sonra da içerisinde olmaktan mutluluk ve onur duyacağız" diye konuştu.

YÜCEL’E HALKTAN YOĞUN İLGİ

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, “Bu güzel akşamda burada toplanabiliyor, birliğimizi, dirliğimizi tüm dünyaya kanıtlayabiliyorsak bunu cumhuriyete borçlu olduğumuzu da hiçbir zaman unutmamalıyız" dedi. Son olarak kürsüye yoğun alkış ve tezahüratlar eşliğinde gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bugün burada sizlerle birlikte Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz mücadelenin, tarihte bir eşine rastlanmayan, yedi düvelin milletimizi boğmaya çalıştığı bir dönemden büyük bir zaferle çıkarak kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yıldönümünü kutlamaktan dolayı onur ve mutluluk duyuyorum. Şüphesiz ki şu dünya üzerinde geçmişi sayısız şanlı zaferlerle dolu olan Türk milleti gibi bir millet daha yoktur" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından sahneye çıkan ve ülkücü hareket tarafından ‘Yüzyılın Karacaoğlan’ı’ olarak anılan Mustafa Yıldızdoğan konseriyle Alanyalıları adeta mest etti.



Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 22:56